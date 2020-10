Benz-Visionär aus Westfalen: Trauer um Autohändler Heinz Rosier

Der ehemalige Mitgesellschafter der Rosier Holding Heinz Rosier ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er wuchs in einem Familienunternehmen auf und entwickelte es erfolgreich weiter.

Menden - Wie der „Hellweger Anzeiger“ berichtete, ist der einstige Senior Chef der Rosier Holding am Montag im Alter von 85 Jahren gestorben. Heute hat der Automobilhändler deutschlandweit zahlreiche Standorte, die über jene in Menden und Arnsberg hinausgehen.

Geboren wurde Rosier am 25. Mai 1935 in Menden. Schon früh entdeckte er eine seine Passion für Autos - nicht zuletzt für Mercedes-Benz. Kein Wunder, Heinz Rosiers berufliche Laufbahn war frühzeitig vorbestimmt. Ab 1958 führte er gemeinsam mit seinem Vater als Geschäftsführer das Autohaus Rosier, das einst als Autovermietung ins Leben gerufen wurde.

Über mehrere Jahrzehnte leitete Rosier die Geschicke in der Firma und trug maßgeblich zu deren Expansion bei. In den 1960er-Jahren wurde der Stammsitz in Menden mehrfach ausgebaut, zeitgleich entstanden die ersten Zweigbetriebe. Nicht zuletzt eröffnete Rosier die gleichnamige Autostadt in Stendal (Sachsen-Anhalt) unmittelbar nach dem Mauerfall. Durch solche Schachzüge schaffte es die Rosier-Gruppe unter die Top-10 der erfolgreichsten Mercedes-Benz-Händler in Deutschland.