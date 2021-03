Krankenschwestern hören Hilfeschreie: Patient steht in Flammen - lebensgefährliche Verletzungen

Schreckliche Szenen in einem Krankenhaus im Märkischen Kreis: Ein Patient ist in Brand geraten. Als Krankenschwestern das Zimmer betraten, sahen sie das T-Shirt des Mannes vollständig in Flammen.

Menden - Im St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden ist am Freitagmorgen ein 71-jähriger Patient in Brand geraten. Krankenschwestern hörten um 3.15 Uhr Hilfeschreie aus einem Krankenzimmer, wie die Polizei im Märkischen Kreis berichtet.

Stadt Menden Fläche 86,08 km² Bürgermeister Dr. Roland Schröder

Als sie in das Zimmer kamen, stand das T-Shirt des Mannes demnach in voller Ausdehnung in Brand. Die Mitarbeiterinnen löschten das Feuer mit einer Decke. Der Senior musste mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in eine Spezialklinik verlegt werden, so die Polizei weiter.

Im St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden: Patient in Flammen - Polizei ermittelt

Dem Bericht zufolge lag ein Feuerzeug an dem Bett. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fremdverschulden scheidet nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen aus, heißt es.

Erst einen Tag zuvor ist eine Frau beim Brand einer Doppelhaushälfte in Herne ums Leben gekommen, wie das Video zeigt:

In einem Krankenhaus in Hagen hatte es vor einiger Zeit ebenfalls gebrannt, die Feuerwehr musste mit 60 Einsatzkräfte ausrücken. Das Feuer war auch in diesem Fall in einem Patientenzimmer ausgebrochen. In Mönchengladbach ist bei einem Brand im Krankenhaus ein Mann ums Leben gekommen - sein Bett stand in Flammen.