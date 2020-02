Gerüchte sind falsch: Mädchen (10) in Menden bleibt vermisst - Suche stark zurückgefahren

Taucher und Strömungsretter suchten den Fluss in Menden ab.

[Update 0.00 Uhr] Menden - Polizei und Feuerwehr suchen seit Samstagnachmittag nach einem vermissten zehnjährigen Mädchen. Die Einsatzkräfte müssen befürchten, dass das Kind in den Fluss Hönne in Menden gestürzt und dort ertrunken ist. Wir berichten fortlaufend hier aktuell.

In Menden (Märkischer Kreis/NRW) gilt seit Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Mädchen (10) als vermisst.

Es steht zu befürchten, dass das Mädchen in den kalten und ungewohnt strömungsstarken Fluss Hönne gestürzt ist.

Rund 260 Einsatzkräfte gaben über Stunden aus der Luft, auf dem Wasser und am Ufer ihr Bestes - bislang ohne Erfolg.

Am späten Samstagabend gegen 22.50 Uhr spricht Polizeisprecher Marcel Dilling im Gespräch aus, was eigentlich nur eine Frage der Zeit war: Die aktive Suche nach der vermissten Zehnjährigen ist angesichts der Dunkelheit heruntergefahren worden.

Wir haben die Suche in #Menden u.a. wegen der Dunkelheit stark zurückgefahren. Morgen früh soll sie wieder intensiviert werden. Unsere PM: https://t.co/FeD3mafwBH #PolizeiMK pic.twitter.com/O5pfvG1rbL — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) February 1, 2020

Das heißt im Klartext: Die Präsenz von Feuerwehr und Polizei - zwischenzeitlich mit rund 260 Kräften auch aus Essen, Hagen und Nachrodt in Menden vor Ort - wurde angesichts der geringen Erfolgsaussichten stark heruntergefahren.

Natürlich würden aber sämtliche Kräfte, die nachts im Einsatz sind, die Augen offen halten. Daher könne nicht davon die Rede sein, dass die Suche nach dem Mädchen eingestellt worden sei.

Es gibt aber offenbar auch jetzt noch private Initiativen in Menden, die nicht pausieren wollen oder können: In Gruppen suchen Menschen die Hönne ab. Wiederum andere bieten über soziale Netzwerke Kaffee und andere Dinge an. Es gibt Appelle, Kerzen für das Mädchen anzuzünden.

Beeindruckender Tenor: Menden hält zusammen. Menden sucht das Mädchen. Menden gibt die Hoffnung nicht auf.

Vermisstensuche in Menden: Falschmeldungen kursieren

"Wir werden die Suche am Sonntagvormittag wieder intensivieren", sagt Polizeisprecher Marcel Dilling - und muss gleich ergänzen, dass sämtliche Meldungen, das Mädchen sei wohlbehalten gefunden worden, leider nicht den Tatsachen entsprechen.

+ Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Mädchen (oben rechts klicken für das ganze Foto). © Polizei MK Die Zehnjährige ist aktuell - Stand kurz vor Mitternacht am Samstagabend - wie vom Erdboden verschluckt. Es steht daher zumindest zu befürchten, dass sie tatsächlich in die Hönne gefallen ist.

Die Wasserströmung hat eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h und das Wasser ist nur acht oder neun Grad kalt. Die Überlebenschancen tendieren hier gen Null, falls sich die Befürchtungen bestätigen sollten, dass das Mädchen tatsächlich ins Wasser gestürzt sein sollte.

Konzentration bei Vermisstensuche in Menden auf die Innenstadt

Die Suche der Einsatzkräfte konzentrierte sich zuletzt am Ufer und auf der Hönne selbst auf einen Bereich zwischen Battenfelds Wiese und Innenstadt etwa auf Höhe des Gymnasiums an der Hönne. Vorher war auch bis in die Mündung der Hönne in die Ruhr gesucht worden.

+ Mit Booten unterstützte die Feuerwehr die Suche an der Hönne. © Markus Klümper Sämtliche Brücken über die Hönne waren mit Posten besetzt und Seile über den Fluss gespannt worden. Strömungsretter der Feuerwehren aus Hagen und Nachrodt-Wiblingwerde waren vor Ort, dazu Taucher aus Essen und Mantrailer-Hunde. Die hatten in Richtung der Hönne angeschlagen.

Wetter und hoher Pegelstand der Hönne erschweren die Suche

Flächenspürhunde wiederum suchten in der Folge das Ufer vom Wohnhaus aus im Bereich der Balver Straße/Wilhelmstraße in Menden flussabwärts ab. "Die widrigen Wetterbedingungen und der hohe Füllstand der Hönne erschweren die Suche", hatte Polizeisprecher Dilling im Laufe des Einsatzes gesagt.

Zur Verdeutlichung: Der Pegelstand der ansonsten beschaulichen Hönne hatte sich in Folge der ergiebigen Regenfälle von etwa 40 Zentimeter um 10 Uhr auf bis zu 90 Zentimeter kurz vor 20 Uhr mehr als verdoppelt. Gegen 23 Uhr lag der Pegel bei 80 Zentimetern.

Auch ein Hubschrauber der Polizei mit Wärmebildkamera war zwischenzeitlich in Menden im Einsatz gewesen. Aber auch der hatte das Mädchen noch nicht ausfindig machen können. Mehrfach hatte es umfangreiche Einsatzbesprechungen an Battenfelds Wiese in Menden gegeben, auf denen das weitere Vorgehen abgestimmt wurde.

Einsatzkräfte wollen die Hoffnung nicht aufgegeben

Die Einsatzkräfte wollen die Hoffnung selbstverständlich nicht aufgeben, dass das Mädchen doch noch irgendwo gefunden wird.

Aufgrund von Zeugenangaben, so hieß es anfänglich, könnten die Ermittler aber "nicht ganz ausschließen, dass das Mädchen in die Hönne gefallen ist." Kurz nach 16 Uhr am Samstag hatte die Suche nach dem Kind begonnen.

Suche in Menden mit Foto des vermissten Mädchens

Laut Feuerwehr Menden waren "alle verfügbaren Kräfte im Einsatz", dazu kommen noch Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden. Die Polizei hofft weiterhin auf Zeugen. Wer das Mädchen sieht, soll sofort den Notruf 110 wählen.

Die Zehnjährige trägt einen auffälligen rosa- bzw. pink-farbenen Pyjama, ist barfuß unterwegs gewesen, hat dunkle lockige mittellange Haare, ist circa 1,20 Meter groß und hat eine normale Statur. Das Mädchen weist laut Polizei eine Behinderung auf und spricht deswegen nicht.

Auf Facebook meldeten sich viele Mendener, die die Polizisten bei der Suche nach dem Mädchen unterstützen wollten. "Davon wollen wir sie nicht abhalten", sagte Polizeisprecher Dilling gesagt. "Wir warnen aber dringend davor, sich selbst in Gefahr zu bringen, insbesondere am Ufer der Hönne ist die Gefahr groß."

Quelle: wa.de