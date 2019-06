Aus Gondel gefallen: Mann stürzt auf Kirmes im MK sieben Meter in die Tiefe

Tür öffnete sich offenbar bei Überschlag

Menden - Ein unglaublicher Unfall hat sich auf der Pfingstkirmes in Menden ereignet. Wie erst jetzt bekannt wurde, stürzte ein 59-Jähriger aus dem Fahrgeschäft "Looping the Loop" etwa sieben Meter in die Tiefe. Bei einem Überschlag hatte sich nach Angaben des Mannes eine Tür geöffnet.