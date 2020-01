Polizei-Einsatz bei McDonald's: Rätselraten um Vorfälle in der Nacht

McDonalds: Einbruch-Versuch in Hagen-Haspe (Symbolbild)

Polizei-Einsatz bei McDonald's: Einbrecher waren in der Nacht angerückt. Doch dann ging etwas schief.

Polizei -Einsatz bei McDonalds in Hagen -Haspe.

-Einsatz bei in -Haspe. In der Nacht zur Mittwoch (29. Januar) gab es einen Einbruch -Versuch.

-Versuch. Die Täter wurden offenbar gestört.

Hagen - Polizei-Einsatz bei McDonalds in Hagen-Haspe: Eine Mitarbeiterin hatte am Mittwoch (29. Januar) seltsame Spuren an der Eingangstür entdeckt.

Dabei handelte es sich um vier Hebelmarken, wie die Polizei Hagen mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter an der McDonalds-Filiale im westlichen Hagener Stadtteil Haspe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu.

McDonalds in Hagen: Einbruch-Spuren

Sie machten sich mit einem harten Gegenstand, vermutlich einem Stemmeisen, an der Tür zu schaffen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Mehr Unheil richteten die Einbrecher jedoch nicht an. Der simple Grund: Sie kamen gar nicht erst ins Innere der McDonalds-Filiale.

McDonalds in Hagen: Polizei ermittelt

Jetzt rätselt die Polizei Hagen, warum die Täter scheiterten. Nach ersten Vermutungen könnten sie bei der Tat gestört worden sein. Der McDonalds-Standort ist direkt an der vielbefahrenen Enneper Straße in Hagen-Haspe.

Die Polizei Hagen begann mit der Spurensicherung. Sie fragt nun: Wer hat zwischen Dienstag, 7 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, verdächtige Personen in der Nähe des McDonalds in Hagen-Haspe bemerkt? Hinweise an 02331/986-2066.

