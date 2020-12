Trümmerfeld nach Unfall auf der L306: Audi und Seat zerstört, zwei Insassen verletzt

Auf einer Landstraße in Marienheide sind zwei Autos kollidiert. Eine Person wurde dabei schwer, eine weitere leicht verletzt. Die L306 war fast zwei Stunden lang voll gesperrt.

Die Landstraße 306 bei Marienheide (Oberbergischer Kreis) musste am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr nach einem schweren Verkehrsunfall für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Ein Audi-Fahrer aus Marienheide und eine Seat-Fahrerin aus Meinerzhagen wurden verletzt.

Marienheide - Der Fahrer eines Audi TT wollte ersten Erkenntnissen nach von der Kreisstraße 45 nach links auf die L306 in Richtung Marienheide abbiegen. Dabei übersah der 34-Jährige einen herannahenden Seat, der in dieselbe Richtung unterwegs war. Dessen 23 Jahre alte Fahrerin konnte die Kollision nicht mehr verhindern.

Die Fahrzeuginsassen wurden zwar nicht in ihren Autos eingeklemmt, aber verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde eine Person schwer, die andere leicht verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Unfall in Marienheide: Audi und Seat krachen auf der L306 ineinander

An dieser Einmündung war in der Vergangenheit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bereits von 100 auf 70 Km/h gesenkt worden, dennoch bot sich den Einsatzkräften wegen des Zusammenstoßes bei hoher Geschwindigkeit ein Trümmerfeld. Die Autos waren durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und massiv beschädigt. Es entstanden an beiden Autos Totalschäden, die die Polizei nicht beziffern konnte.

Ursache des schweren Unfalls ist laut Protokoll ein Fahrfehler des aus Marienheide stammenden Audifahrers. Der habe die herannahende Frau aus Meinerzhagen nicht rechtzeitig wahrgenommen. Mögliche Witterungseinflüsse spielten hingegen keine Rolle.

Abschlepper mussten sich um die Wracks kümmern. An der Einsatzstelle sind große Mengen Betriebsmittel ausgelaufen, die Feuerwehr benötigte säckeweise Bindemittel. Im Einsatz war die Löschgruppe Dannenberg/Müllenbach mit etwa 15 Kräften. Zu den Aufgaben der Marienheider Wehr gehörte auch die Absicherung der Unfallstelle. Auch wenn diesmal keine außergewöhnlichen Vorfälle bekannt wurden: Der eine oder andere Autofahrer zeigte sich mit der Absperrung überfordert.