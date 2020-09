Tragisches Unglück: Frau auf Hof von Auto erfasst und bei Sturz tödlich verletzt

Bei einem Unfall in Wilbringhausen wurde eine 90-jährige Frau tödlich verletzt

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wilbringhausen (Oberbergischer Kreis).

Marienheide - Gegen 9.40 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei darüber informiert, dass offenbar eine 90-jährige Frau in in Marienheide-Wilbringhausen von einem zurücksetzenden Pkw erfasst und schwer verletzt worden war. Die Seniorin verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 75-Jährige mit ihrem vor dem Haus geparkten Pkw losfahren wollen. Die Sicht zur Seite sei ihr durch eine Hausecke zum Teil versperrt gewesen, so die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis.

Die 90-jährige Marienheiderin, die sich aus dem durch das Haus verdeckten Bereich genähert habe und an dem Auto habe vorbeigehen wollen, sei vom dem anfahrenden Auto erfasst worden.

"Anschließend stürzte sie so unglücklich zu Boden, dass sie dabei schwerste Verletzungen erlitt. Rettungskräfte konnten der 90-Jährigen nicht mehr helfen; sie verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen am Unfallort.

Die ebenfalls aus Marienheide stammende Autofahrerin erlitt einen Schock; sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt", so die Polizei.

Ein Notfallseelsorger betreut die Angehörigen.

Quelle: wa.de