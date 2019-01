Armbrust-Attacke: Mann tritt Tür ein und schießt auf seinen Nachbarn

Iserlohn - Es muss zugegangen sein wie im Gangsterfilm: Ein Mann (48) trat am Sonntag Iserlohn die Wohnungstür seines Nachbarn ein, zückte eine Armbrust und schoss.

Demnach wurden gegen 23 Uhr der Polizei Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus an der Bremke gemeldet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen trat ein 48-jähriger Iserlohner die Wohnungstür seines 31-jährigen Nachbarn ein. Anschließend schoss er mit einer Armbrust auf das Opfer. Gemeinsam mit einem Zeugen gelang es dem Opfer, den Tatverdächtigen aus der Wohnung zu drängen.

Sie verbarrikadierten sich und verständigten die Polizei. Den Beamten gelang es, den Mann noch im Haus zu überwältigen und festzunehmen. Durch den Pfeil wurde das Opfer leicht am Hals verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Der mutmaßliche Täter stand zur Tatzeit wahrscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ihm wurden Blutproben entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen wurde der 48-Jährige am Montag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund, dauern an.

Quelle: wa.de