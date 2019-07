Sexueller Übergriff: Mann lauert Frau im Feld auf

Menden - Ein Alptraum: Eine Frau geht in der Dämmerung an einem Feld entlang - plötzlich springt ein Mann heraus.

So geschah es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr im Mendener Ortsteil Niederbarge. Eine Frau ging zu Fuß den Johannesweg hinauf in Richtung der Straße "Auf der Schier". An dieser Stelle zwischen einem Feld und einem Wäldchen gibt es kaum Anwohner.

Plötzlich sprang laut Polizei MK eine männliche Person aus dem Feld neben der Straße, lief auf sie zu und zerriss ihr die Oberbekleidung. Er warf die Kleidung auf den Boden und flüchtete in Richtung "Auf der Schier".

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 1,85 m groß, normale Statur.

Hinweise nimmt die Polizei in Menden unter der Telefonnummer 02373/9099-0entgegen.

Quelle: wa.de