Polizei sucht Beate Z. (60) - Freitag nach Ehestreit spurlos verschwunden

Im Märkischen Kreis bearbeitet die Polizei neben der Suche nach Lia (10) aus Menden einen zweiten Vermisstenfall unter Hochdruck: Wo ist Beate Z. (60) aus Lüdenscheid?

Im Märkischen Kreis gibt es einen zweiten aktuellen Vermisstenfall samt öffentlicher Suche.

In Lüdenscheid ist bereits am 31. Januar Beate Z. (60) nach einem Ehestreit verschwunden.

Parallel fehlt in Menden weiterhin jede Spur von der zehnjährigen Lia.

Lüdenscheid - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis sucht jetzt auch öffentlich die 60-jährige Beate Z. aus Lüdenscheid.

Die Frau sei nach Angaben ihres Ehemannes am vergangenen Freitag (31. Januar) um 20.14 Uhr nach einem Streit zunächst in den Keller des Wohnhauses in der Nähe des Saunadorfes gegangen. Anschließend habe sie das Haus in unbekannte Richtung verlassen, so die Ermittler.

"Am Sonntagmittag meldete der Mann seine Ehefrau als vermisst. Alle bisher durchgeführten Maßnahmen sind ohne Erfolg geblieben. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise", hieß es am Dienstagmittag.

So wird die vermisste Beate Z. beschrieben

ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß

leicht kräftige Statur

grau-melierte, mittellange Haare

auffallend leicht gebückter, schleppender Gang

schwarze Funktionshose

blaue längere Jacke mit Innenvlies

orthopädische Schuhe

Beate Z. ist nach Polizeiangaben auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Sie habe weder Geld noch ihren Ausweis oder ein Handy bei sich. Hinweise nimmt jede Polizei-Dienststelle entgegen.

Immer wieder Vermisstenfälle im Märkischen Kreis

Das gilt natürlich auch für die Suche nach der zehnjährigen Lia aus Menden.

Ende November 2019 hatte im Märkischen Kreis die Suche nach einem Mann (74) aus Neuenrade für Aufsehen gesorgt, der seinen Suizid angekündigt hatte. Die Leiche wurde schließlich in einem schwer zugänglichen Bereich der Lenne in Werdohl-Ütterlingsen entdeckt.

Im Juli 2019 hatte es unter rätselhaften Umständen einen Großeinsatz an der Glör gegeben. Dort wurde eine Person gesucht - die Suche aber wenig später wieder eingestellt.

Im Februar 2019 war nach einem Großeinsatz an Lenne und Veischede eine vermisste Frau tot im Wasser gefunden worden.

