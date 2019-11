Spektakulärer Diebstahl: Plötzlich war der Sattelschlepper weg

Vier Männer haben in der Nacht zu Samstag im Sauerland einen spektakulären Autodiebstahl begangen.

Lüdenscheid - Laut Polizei des Märkischen Kreises koppelten die Diebe an der Bellmerei in Lüdenscheid zunächst eine rote MAN-Sattelzugmaschine von einem Auflieger ab. Dann bugsierten sie das Fahrzeug zu einem in der Nähe stehenden Auflieger, koppelten den MAN daran, verließen das Firmengelände mit dem schweren Gespann nach links auf die Brunscheider Straße und verschwanden in Richtung A45.

Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen vier Männer, die die Tat in der Zeit zwischen 0.05 und 1.13 Uhr begingen. Die MAN-Zugmaschine hat das Kennzeichen MK GS 917. Bei dem geklauten Sattelauflieger handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Krone mit dem Aufdruck „DTC Logistics“ auf der Lkw-Plane und dem Kennzeichen MK XB 27.

Der Eigentümer des Sattelaufliegers hat sich auf Facebook zu dem Diebstahl geäußert. Demnach sei ihm das Fahrzeug schon einmal entwendet und später in Oberhausen-Holten wieder gefunden worden.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang, zur Identität der Autodiebe oder zum Verbleib des Sattelzuges machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/9099-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Quelle: wa.de