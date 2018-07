Lüdenscheider (83) stirbt bei Bergunfall in den Alpen

Lüdenscheid - Ein 83-jähriger Lüdenscheider ist am Montag bei einer Bergtour im Karwendelgebirge bei Mittenwald abgestürzt und ums Leben gekommen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Murnau mitteilt, war der Mann in einer fünfköpfigen Wandergruppe unterwegs, kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und stürzte etwa 150 Meter einen steilen Wald- und Wiesenhang hinab. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Frank Steinbach, Vorsitzender der Sektion Lüdenscheid im Deutschen Alpenverein (DAV), bestätigt, dass die Gruppe eine angemeldete Gemeinschaftstour unternommen hatte, darunter auch ein Ehepaar aus Lüdenscheid.

Der Pressesprecher des DAV-Bundesverbandes in München mit seinen 356 Sektionen, Thomas Bucher, sagt im LN-Gespräch, die Teilnehmer der Tour seien „regelmäßig unterwegs und fit“. Die Gruppe sei für eine einwöchige Wanderung im Bereich Mittenwald angemeldet gewesen, die bis Samstag dauern sollte, so der DAV-Sprecher weiter.

Er galt als erfahrener Bergsteiger

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unklar. Bucher bezeichnet die Absturzstelle als „normales Wandergelände, da gibt's nichts zu sichern“. Die Bergunfallstatistik zeige, dass es auch auf Wanderwegen immer mal wieder zu Unglücken kommen kann.

Nach Polizeiangaben handelte es sich bei dem Lüdenscheider um „einen erfahrenen Bergsteiger“, der mit der Gruppe bereits mehrere Touren gegangen sei. Doch keiner der Wanderer habe den Unfall beobachtet. „Als der Führer der Gruppe das Fehlen des Kameraden bemerkte, alarmierte er die Polizei.“

Die Bergung des Leichnams erfolgte durch vier Bergwachtmänner der Bergwachtbereitschaft Mittenwald. Auch ein Hubschrauber der bayerischen Polizei war im Einsatz.

