Mann auf Kirmes erschossen – Minderjähriger wegen Totschlags angeklagt

Von: Stefan Herholz, Marvin K. Hoffmann

Ein Minderjähriger soll einen 40 Jahre alten Mann auf einer Kirmes in Lüdenscheid erschossen haben. Jetzt wurde der Tatverdächtige angeklagt – wegen Totschlags.

Lüdenscheid – Ein Jahr ist es nun schon her, dass ein Mann bei einer Schießerei auf der Steinert Kirmes in Lüdenscheid (NRW) ums Leben gekommen ist. Der 40-Jährige aus Gummersbach war offenbar zur falschen Zeit am falschen Ort, bezahlte dafür aber mit seinem Leben. Ein Jahr nach dem tödlichen Schuss ist nun Anklage erhoben worden.

Anklage wegen Totschlags nach tödlichen Schüssen in Lüdenscheid erhoben

Am 21. Mai 2022, dem Tag nach der Eröffnung des Schützenfestes, war es auf dem Kirmesgelände zu einer Auseinandersetzung unter Heranwachsenden gekommen. Es war etwa 20.30 Uhr, als zwischen einem 16-Jährigen und einer Gruppe von sechs Jugendlichen eine Auseinandersetzung eskalierte. Nach einer Rangelei, bei der der Junge verletzt wurde, ließen die Streithähne von ihm ab. Der Schüler griff zum Handy und rief seinen Vater an. 20 Minuten später traf er erneut auf seine Gegner, am Hauptzugang zum Schützenplatz. Diesmal war der Vater (52) des 16-Jährigen in der Nähe. Er wollte die Angreifer zur Rede stellen. Es fiel ein Schuss, der unbeteiligte 40-Jähriger wurde von einer Kugel getroffen und starb. Die Jugendlichen flüchteten.

Die Polizei hatte damals nach sechs Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren gefahndet, das SEK hatte schließlich den minderjährigen Todesschützen in dessen Wohnung in Lüdenscheid festnehmen können.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen sagte, man habe Anklage beim Landgericht Hagen erhoben, äußerte sich aber nicht weitergehend. Der Anklagevorwurf laute auf Totschlag, hieß es beim Landgericht am Freitag. Zur Tatzeit im Mai 2022 sei der Angeklagte minderjährig gewesen, schilderte ein Gerichtssprecher. Daher könne man keine näheren Angaben machen, das Verfahren sei nicht öffentlich. Zuvor hatte Bild.de über die Anklage berichtet.

Die Ermittler hatten kurz nach dem Vorfall zunächst einen Minderjährigen in Untersuchungshaft genommen, dann aber wieder freigelassen, da sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte.

Ebenfalls in Lüdenscheid wurde ein junger Mann im Mai dieses Jahres angeschossen. Der 24-Jährige starb kurze Zeit später. Ein Tatverdächtiger stellte sich – er ist erst 23 Jahre alt. – maho/she/dpa