Dreister Dieb macht besondere Beute - doch die Polizei vereitelt seinen Plan

Mit einer Ampel auf der Schulter ist ein Mann in Lüdenscheid die B54 entlang gelaufen. Das kam einem Autofahrer komisch vor.

Da wollte ein Autofahrer in Lüdenscheid seinen Augen nicht trauen: Ein Mann lief mitten in der Nacht über die B54. Auf der Schulter trug der Fußgänger eine ungewöhnliche Last.