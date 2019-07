Corvette auf Schulparkplatz ausgebrannt - War es Brandstiftung?

Spaziergänger entdeckte das Feuer

+ © Polizei Märkischer Kreis Die Corvette war nach dem Löscheinsatz über und über von Schaum bedeckt. Der Sachschaden nach dem Feuer liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Um das ganze Motiv zu sehen, klicken Sie auf das Symbol oben rechts. © Polizei Märkischer Kreis

Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich: Auf dem Parkplatz des Geschwister-Scholl-Gymnasiums an der Hochstraße in Lüdenscheid ist am Sonntagabend eine Corvette ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.