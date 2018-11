A46-Lückenschluss: Straßen.NRW informiert über Pläne

Veranstaltung zum Projekt 46sieben in Menden

Skizze vom Planungsraum für den Lückenschluss.

Menden - Seit Jahren wird über den Lückenschluss zwischen der A46 in Hemer und der A445 in Arnsberg-Neheim durchaus kontrovers diskutiert. Nun soll daraus etwas werden. Über das Projekt 46sieben informiert der Landesbaubetrieb Straßen.NRW am Dienstag, 4. Dezember, im Mendener Kulturzentrum Wilhelmshöhe.