Lotto-Millionär aus dem MK meldet sich – und will seine Ruhe

Von: Jan Schmitz

Der Lotto-Millionär aus dem Märkischen Kreis hat sich bei Westlotto gemeldet. Seinen Gewinn will er diskret genießen.

Märkischer Kreis – 2,677 Millionen Euro hat ein Tipper aus dem Märkischen Kreis (NRW) am 28. Dezember im Spiel 77 gewonnen. Da der Mann einen Tippschein für mehrere Wochen gekauft hatte, war zunächst unklar, ob der Glückspilz von seinem Glück wusste. Wie Westlotto-Sprecher Bodo Kemper auf Anfrage mitteilte, hat sich der Gewinner inzwischen gemeldet. Weitere Auskünfte werde man auf Wunsch des Neu-Millionärs nicht geben. „Der Spielteilnehmer hat sich ausdrücklich für eine sehr diskrete Behandlung mit dem Gewinn ausgesprochen.“

Lotto-Glück schlug im Märkischen Kreis kurz vor dem Jahreswechsel zu

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte das Lotto-Glück im Märkischen Kreis zugeschlagen. Ein unbekannter Tipper hat bei Lotto am Mittwoch (28. Dezember) alle Zahlen in der Zusatzlotterie Spiel 77 getroffen und gewann 2.677.777 Euro. Der Glückspilz war laut Westlotto bundesweit der Einzige, der die Ziffern 5-7-3-8-0-7-4 in der richtigen Reihenfolge von rechts nach links auf seiner Spielquittung hatte.

Begleitend zu seinem Lotto 6aus49-Tipp hatte der Spielteilnehmer auch die Zusatzlotterie angekreuzt und räumte mit seinem insgesamt vier Wochen lang laufenden Tipp im ersten Rang ab. Die exakte Gewinnsumme beläuft sich auf 2.677.777 Euro. Da der Spielauftrag erst zur Mittwochsziehung am 11. Januar endet, hat er sogar noch weitere Gewinnchancen mit seinem Lotto-Schein. Der Millionen-Gewinn aber ist ihm jetzt sicher.