Ein Schwerverletzter bei Lkw-Unfall auf der A45

[Update, 12.33 Uhr] Hagen - Die Bergungsarbeiten nach einem Unfall zweier Lkw auf der A45 vor der Lennetalbrücke bei Hagen sind abgeschlossen. Einer der Fahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kurz vor der Lennetalbrücke bei Hagen sind am Mittwoch um 8.04 Uhr in Fahrtrichtung Norden in der Baustelle zwei Laster aufeinandergefahren. Der Fahrer des hinteren Lkw verletzte sich laut Polizei schwer. Er wurde geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

Zunächst war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Danach wurde der Verkehr einspurig über die Parallelfahrbahn geführt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr gut 10 Kilometer bis zur Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord.

Am Mittag wurden die Einschränkungen nach Abschluss der Bergungsarbeiten aufgehoben.

Über die Schwere der Verletzung des Lkw-Fahrers ist noch nichts bekannt.

