Lüdenscheid – Fünf Jahre war Pause, jetzt sind wieder "Lichtrouten". Wir zeigen, was es bei dem Lüdenscheider Lichtkunstfestival zu sehen gibt - mit interaktiver Karte, Fotos und Videos. Der Besuch lohnt sich.

Eine lautstarke Eröffnung mit viel Tam-Tam gibt es traditionell nicht - dafür zehn Tage lang Abend für Abend tausende von Besuchern, die durch die illuminierte Lüdenscheider Innenstadt bummeln: Vom 28. September bis zum 7. Oktober zeigen international renommierte Lichtkünstler an markanten Punkten Installationen.

Was sind die Lichtrouten?

Die Lichtrouten sind eine Lichtkunst- und Lichtdesignausstellung, die seit 2002 in unregelmäßigen Abständen an öffentlichen Orten in der Lüdenscheider Innenstadt stattfindet. Den Anstoß gab die velfältige Leuchtenindustrie der Stadt. Die künstlerische Leitung liegt bei Bettina Pelz und Tom Groll.

So wird das Lichtrouten-Wetter

Wo finde ich die Installationen?

Die Standorte liegen - wie immer bei den Lichtrouten - eng beieinander in der Lüdenscheider Innenstadt: im Loher Wäldchen, in der Altstadt, an der Wilhelmstraße, entlang des Sauerfelds bis hin zum Parkhaus an der Weststraße. Die offizielle Karte der Lichtrouten:

Die Standorte im Einzelnen:

Sparkasse

Parkhaus Stadtmitte

Humboldtstraße 9/11 (Tanzschule S)

Forum

Capitol (Wilhelmstraße)

Gothaer Parkhaus

Hochstraße 7 (Hinterhof Platte Bulette)

Loher Wäldchen

Sauerland-Center

Sternplatz

Rathaus

Kulturhaus (von der Museumsseite aus)

Humboldt-Villa (Garten)

Erlöserkirche

St. Joseph- und Medardus-Kirche

So sehen die Installationen aus

Anlässlich des 750. Geburtstags von Lüdenscheid werden an einigen Stellen der Innenstadt zudem Abbilder von Persönlichkeiten aus der Stadtgeschichte auf Wände und in Bäume projiziert.

+ Ida Gerhardi im Baum © Nougrigat

Wer stellt bei den Lichtrouten aus?

Zu sehen sind Werke der Künstler Aziz Aissaoui, Philipp Artus, Andy Behrle, Mariska de Groot/Dieter Vandoren, Pierre Esteve, Katja Heitmann, Annika Hippler, Karim Jabbari, joeressen+kessner, Ralph Kistler, Philipp Mohr, Numen / For Use, Marek Radke, Robert Sochacki, Ingo Wendt, Juan Pablo Zaramella und 3hund. Detail-Informationen zu den Künstlern und ihren Werken gibt es hier.

Tipps der Redaktion: Was sollte ich nicht verpassen?

Die Tänzerin von Mariska de Groot und Dieter Vandoren auf dem Sternplatz hat das Zeug zum Publikumsmagneten. Die bei Tageslicht gefilmte Tänzerin ist nur zu sehen, wenn man sich eine der Plexiglasscheiben greift und ihre Bewegungen einfängt. Das sieht dann so aus:

Im Loher Wäldchen haben Numen/For Use eine begeh- und bekriechbare Installation aus Klebeband geschaffen. Ist es ein Ufo? Oder ein Spinnennetz? Schauen Sie selbst. Anfassen ist erlaubt und erwünscht. Lesen Sie hier mehr über den Aufbau.

Der Geheimtipp ist gleich nebenan und doch leicht zu übersehen. Im Loher Waldhaus (ehemals Reservistenhäuschen) hat eine Gruppe einer Lüdenscheider Schule gemeinsam mit ihrem Lehrer Marko Wohlfahrt eine große, motorenbetriebene und beeindruckende Installation geschaffen, die aus Teilen besteht, die die Schüler auf Schrottplätzen gefunden haben.

Zu den schwer zu übersehenden Attraktionen der Lichtrouten 2018 gehört auch die von Robert Sochacki angestrahlte Erlöserkirche. Bereits Ende April gab er der Öffentlichkeit einen Vorgeschmack.

Gibt es Führungen?

Ja. An allen zehn Tagen der Lichtrouten werden von 19.30 Uhr bis Mitternacht kostenfreie Führungen angeboten. Sie starten jeweils um 20.00, 20.30 und 21 Uhr an der Humboldt-Villa. Die Führungen sind auf Wunsch in deutscher, englischer, französischer und arabischer Sprache.

Alle Artikel zu den Lichtrouten gibt es hier

Wer sich seinen eigenen Weg durch die Innenstadt suchen möchte, darf das natürlich gerne tun. An allen Standorten geben so genannte Standortbegleiter Auskunft über Künstler und Werke.

Die Installationen der Lichtrouten

1 Aziz Aissaoui (Sparkasse Sauerfeld)

2 Augustina Andreoletti (ehem. Citycenter/Blindgang, Zugang über Sternplatz oder kleiner Sternplatz)

3 Philipp Artus (Rathausplatz)

4 Andy Behrle (Sauerland-Center)

5 Mariska de Groot/Dieter Vandoren (ehem. Wellenbad im Forum am Sternplatz)

+ Die Tänzerin von Mariska de Groot/Dieter Vandoren © Nougrigat

6 Pierre Esteve (Humboldt-Villa)

7 Katja Heitmann (Sternplatz)

8 Annika Hippler (Alte Fabrik, Humboldtstraße 36)

9 Karim Jabbari (Strodel & Jäger)

10 joeressen+kessner (Kulturhaus)

11 Ralph Kistler (Sauerland-Center, innen)

+ Ralph Kistler © Nougrigat

12 Philipp Mohr (Capitol (innen)

13 Numen(Loher Wäldchen)

+ Numen/For Use © Nougrigat

14 Marek Radke (Sauerland-Center, innen)

15 Robert Sochacki (Erlöserkirche)

+ Robert Sochacki © Nougrigat

16 Ingo Wendt (St. Joseph- und Medardus, innen)

17 Juan Pablo Zaramella (Parkhaus Rathausplatz)

18 3hund (Parkhaus Stadtmitte, Weststraße)

19 Pierre Esteve/Workshop (Humboldt-Villa)

+ Pierre Esteve © Nougrigat

20 Marek Radke/Workshop (Erlöserkirche, innen)

+ Marek Radke/Workshop © Nougrigat

21 Robert Sochacki/Workshop (Zur Platten Bulette, Hochstraße 7)

22 Visionäre Spiegelkugeln (Wilhelmstraße)

23 Klassenkollektiv Mirko Wohlfahrt (Reservistenhaus am Loher Wäldchen)

+ Klassenkollektiv Mirko Wohlfahrt © Nougrigat

Hier geht es nach oben

So schön waren die Lichtrouten 2013:

Lichtrouten 2013 in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Quelle: wa.de