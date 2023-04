Störung bei Vodafone in vielen Städten in NRW

Von: Simon Stock

Vodafone-Kunden in Teilen von NRW sind von Ausfällen betroffen. Grund sind Wartungsarbeiten bei Kabel und DSL. Die Störungen können 48 Stunden lang auftreten.

Hamm - Es gibt kaum Ärgerlicheres als eine nicht funktionierende Online-Anbindung. Das erfahren aktuell Vodafone-Kunden in Nordrhein-Westfalen. In etlichen Postleitzahlen-Bereichen gibt es Probleme bei Kabel und DSL, wie das Unternehmen mitteilt - und zwar in einem Zeitfenster von 48 Stunden.

Seit den Morgenstunden des Mittwoch (12. April) klagen viele Vodafone-Kunden etwa in Lüdenscheid über Probleme mit der Leitung. Aber auch andere Städte im Märkischen Kreis und im Kreis Olpe sind von Ausfällen betroffen. Der Grund sind Wartungsarbeiten.

Vodafone-Nutzer in Teilen von NRW von Störungen betroffen

„Wir modernisieren unser Netz für Euch“, heißt es in einer am späten Dienstagabend eingestellten Eilmeldung auf der Internetseite des Anbieters. Es könne zwischen Mittwoch (12. April), 0 Uhr, und Donnerstag (13. April), 23.59 Uhr, „kurzzeitig zu Einschränkungen bei den Kabeldiensten Internet, Festnetz und TV sowie bei DSL kommen“ - und zwar in Lüdenscheid, Olpe und Umgebung.

Von den Wartungsarbeiten bei Kabel und DSL sind laut Vodafone aktuell folgende Postleitzahlgebiete betroffen:

57439 (Attendorn)

57462 (Olpe-Biggesee)

57489 (Drolshagen)

57482 (Wenden)

58507 (Lüdenscheid)

58509 (Lüdenscheid)

58511 (Lüdenscheid)

58513 (Lüdenscheid)

58515 (Lüdenscheid)

58553 (Halver)

58762 (Altena)

58769 (Nachrodt-Wiblingwerde)

„Wir entschuldigen uns vorab für eventuelle Unannehmlichkeiten“, schreibt Vodafone. „Unsere Techniker bemühen sich, die Zeit der Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.“

Immer wieder kommt es zu Ausfällen im Vodafone-Netz. In Hamm mussten erst Ende Februar drei Tage lang mehr als 200 Haushalte auf Internet, Kabel-TV und Festnetztelefon verzichten.