MK-Landtagsabgeordnete der SPD im Wahlkampfmodus

Düsseldorf/Märkischer Kreis - Inge Blask, Gordan Dudas und Michael Scheffler sind von der Person und vom Programm überzeugt. Die drei SPD-Landtagsabgeordneten aus dem Märkischen Kreis fühlen sich durch die Rede von Regierungschefin Hannelore Kraft (SPD) fast beflügelt.

Das sei eine „fulminante Rede“ gewesen, meint Scheffler. „Sie hat Themen angesprochen, die die Menschen bewegen – und den Kern der Notwendigkeiten getroffen haben.“ Noch euphorischer wird der 62-Jährige, wenn er den Vergleich zur Situation 1972 zieht, als er in seinem ersten Wahlkampf mitmischte, der unter dem Motto „Willy wählen“ Begeisterung auslöste. Ähnlich wie einst bei Brandt, sieht Scheffler Parallelen zur Euphorie durch den Martin-Schulz-Effekt. „Man wird als Politiker auch von der Stimmung mitgetragen.“

+ Auf Platz 68 der SPD-Reserveliste für den Landtag gewählt wurde Gordan Dudas. Sein Wahlkreis: Lüdenscheid, Halver, Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen und Schalksmühle. © van Zoest

Auf Platz 68 der SPD-Reserveliste für den Landtag gewählt wurde Dudas. Der Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Lüdenscheid, Halver, Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen und Schalksmühle muss also den Wahlkreis direkt holen, um wieder ins Parlament einziehen zu können. Beim Landesparteitag am Samstag in Düsseldorf äußerte sich Dudas zur Digitalisierung Südwestfalens. Er sieht die industriestarke Region Südwestfalens „auf einem guten Weg“. Das Land stelle Fördermittel für die Digitalisierung bereit, aber unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ müssten die Mittelständler vom Mitmachen überzeugt werden. Für den Erhalt der Wirtschaftskraft müsse der Infrastruktur-Ausbau fortgesetzt werden, etwa die sechsstreifige A45 mit der Verbesserung der Brücken. Auch der Lückenschluss bei der RB 25 von Meinerzhagen bis Köln mit dem Lückenschluss Lüdenscheid bis Dezember des Jahres sein ein wichtiger Beitrag. Er wolle den 2010 im Landesparlament eingeschlagenen Weg fortsetzen. „Die Arbeit geht weiter“, versichert der 46-jährige Lüdenscheider.