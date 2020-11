Ladendiebstahl: Zeuge verfolgt Dieb - Serientäter macht folgenschweren Fehler

Ein Dieb hatte es bei einem Modegeschäft auf eine kostbare Ware abgesehen. Doch bei seiner Flucht machte der Serientäter einen folgenschweren Fehler.

Hagen - Der Ladendiebstahl ereignete sich am Mittwoch in der Innenstadt von Hagen. Gegen 17:15 Uhr hielt sich ein 45-jähriger Zeuge in der Nähe eines Modegeschäfts auf. Dort konnte er einen Mann in dem Modegeschäft beobachten, der kurz darauf mit zwei Lederhandtaschen im Wert von fast 500 Euro vor der Brust aus dem Modegeschäft rannte.

Stadt Hagen Regierungsbezirk Arnsberg Einwohner 188.565 (Stand: Dezember 2019)

Ladendiebstahl: Zeuge verfolgt Dieb - Polizisten finden Messer

Der Zeuge verfolgte den Dieb heimlich und sah, wie der Dieb im Volkspark stehen blieb und sich mehrfach umschaute. Er schien sich seiner Sache sicher zu sein und hatte keine Eile. Danach sprang der Dieb in ein Gebüsch und verstaute seine Beute in einem Rucksack. Die mittlerweile gerufene Polizei konnte den Dieb schnell ergreifen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten ein Cuttermesser zugriffsbereit in der Hosentasche des Mannes.

Der 43-jährige Dieb verfügte über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und trat in der Vergangenheit bereits durch Diebstähle in Erscheinung. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wurde der Dieb vorläufig festgenommen. Die Polizisten legten eine Anzeige vor.

