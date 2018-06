Kurioser Fall in Altena: 250.000 Bienen gestohlen

Altena - Sie wurden immer weniger, am Ende fehlten rund 250.000: Unbekannte haben in den vergangenen drei Wochen im sauerländischen Altena eine Viertelmillion Bienen gestohlen. Es müssen Experten gewesen sein.

Die Polizei im Märkischen Kreis meldet einen nicht alltäglichen Fall: In den vergangenen drei Wochen, so heißt es in ihrer Mitteilung, entwendeten Unbekannte von einem Feld an der Ihmerter Straße in Altena insgesamt rund 250.000 Bienen aus sechs Völkern.

Die Tat ereignete sich zwischen dem 26. Mai und dem 18. Juni. Der oder die Diebe waren, wie die Polizei mitteilt, "sehr wahrscheinlich sachkundig im Umgang mit den Tieren" und den Kästen, die sie bewohnen.

Hinweise auf den Verbleib nimmt die Polizei Altena (Telefon 02352/91990) entgegen.

Quelle: wa.de