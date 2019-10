Wilde Schlägerei und Messerangriff bei Kurden-Mahnwache in Lüdenscheid

Proteste gegen Einmarsch türkischer Truppen in Syrien

+ © LN Ein Mann wurde im Tumult auf den Treppen am Sternplatz niedergestochen. Ersthelfer versorgen ihn. © LN

Bei einer Mahnwache anlässlich des türkischen Militärangriffs in Syrien auf dem Sternplatz in Lüdenscheid ist es am Mittwoch zu einer Schlägerei zwischen Demonstranten gekommen. In deren Verlauf wurde ein Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen.