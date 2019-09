In kommunaler Unterkunft: 31-Jähriger stirbt nach Messerstichen - Verdächtiger gefasst

Mann wählt noch selbst den Notruf

Ein 31-jähriger Mann ist in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung in Attendorn an den Folgen einer Stichverletzung gestorben. Er hatte zuvor selbst den Notruf gewählt und konnte Angaben zum Tatverdächtigen machen. Dieser wurde mittlerweile vorläufig festgenommen.