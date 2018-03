Kohlenmonoxidvergiftung - neun Menschen in Hagen verletzt

+ © dpa © dpa

Hagen - Neun Menschen haben in einem Mehrfamilienhaus in Hagen Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten. Eine Frau wurde schwer verletzt und musste am Freitagnachmittag mit dem Hubschrauber in eine Düsseldorfer Klinik geflogen werden, wie die Feuerwehr mitteilte.