70 km/h zu schnell: Aggressive Raser bei Tempo 152 geschnappt

Zwei Raser sind am Freitagabend fast doppelt so schnell wie erlaubt über den Asphalt gejagt. Mit 152 km/h statt des erlaubten Tempos 80 wurde das Duo von der Polizei geschnappt.

Burbach - Im Rahmen einer Tempomessung auf der B54 schnappten die Beamten einen 19-Jährigen Seat-Fahrer und einen 25-Jährigen mit seinem VW.

Beide waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und machten mit ihrer aggressiven Fahrweise auf sich aufmerksam. Statt mit den erlaubten 80 fuhren die beiden mit 152 km/h über die Straße.

Die Beamten stoppten das rasende Duo und beschlagnahmten ihre Führerscheine.

Auch in Hamm gab es einen irren Tempo-Höchstwert: Ein Raser war mit 160 statt 70 km/h unterwegs. Auch in Werne drückte ein Fahrer zu stark auf das Gaspedal. In Hamm ist gar ein Streit um Raser an der Straße Zum Torksfeld entbrannt.

Quelle: wa.de