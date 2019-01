Kind (1) stirbt nach Gewalteinwirkung: Pflegevater unter Tatverdacht

Pflegeeltern aus Plettenberg hatten Kind ins Klinikum Lüdenscheid gebracht

[Update 17.30 Uhr] Plettenberg - Schockierende Nachricht aus dem Märkischen Kreis: Ein einjähriges Kind ist in Plettenberg in der Obhut von Pflegeeltern so massiver Gewalt ausgesetzt worden, dass es starb. Der Pflegevater sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.