Brüder (8/5) schnappen sich nachts Papas Chrysler - und krachen in Anhänger

Sie schlichen sich spätabends aus dem Haus, setzten sich hinters Steuer des Familien-Chryslers - und fuhren los: Ein Brüderpaar - acht und fünf Jahre alt - krachte nach wenigen Metern in einen Anhänger.

Hagen - Ein Achtjähriger und sein Bruder (5) haben sich in Hagen Montagnacht aus dem Haus geschlichen, den Wagen der Eltern genommen und nach wenigen Metern Fahrt einen Unfall gebaut. Verletzt wurde niemand, so die Polizei am Dienstag.

Das Auto sei allerdings so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste. Zeugen hatten gegen 23.30 Uhr die Polizei zu dem Unfall gerufen. Demnach hatte der Achtjährige am Steuer gesessen, der Fünfjährige auf dem Beifahrersitz.

Die Brüder schafften es, den Chrysler der Familie unweit der Lenne von der Iserlohner Straße nach links in die Esserstraße zu lenken. "Dort kollidierte der Wagen mit einem geparkten Anhänger, der wiederum in ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde", so die Polizei.

Die Eltern, die kurz darauf am Unfallort erschienen, erklärten, dass die Kinder sich unbemerkt rausgeschlichen hätten. Die Polizei erstattete Anzeige gegen die Eltern wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht. - dpa

Quelle: wa.de