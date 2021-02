Spinnen-Alarm bei Firma: Vogelspinne und mehrere Nester in Übersee-Container aus Brasilien gefunden

Im Märkischen Kreis

+ © Sebastian Gollnow/dpa Eine Vogelspinne ist in Kierspe (Märkischer Kreis) gefunden worden. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Helle Aufregung um einen Übersee-Container im Märkischen Kreis: Darin wurde am Donnerstag eine Vogelspinne der Familie Schwarze Witwe gefunden - nebst diversen Spinnennetzen und Nestern.

Kierspe - Diese Lieferung hatte es in sich: In einem Übersee-Container aus Brasilien, der am Donnerstag einer Firma in Kierspe-Rönsahl (Märkischer Kreis) geliefert worden war, wurden Spinnennetze und mehrere -Nester gefunden. Um 13.14 Uhr informierte das Ordnungsamt der Stadt Kierspe die Feuerwehr. Denn es „konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um gefährliche Giftspinnen handelt“, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte.

Der Bereich um den brasilianischen Übersee-Container wurde abgesperrt - eine Spinne konnte gefangen werden. Dass diese tatsächlich nicht ganz ohne ist, bestätigte ein Fachmann. Der Experte vom Kölner Zoo ordnete das Tier als Vogelspinne der Familie der Schwarzen Witwe zu.

+ Spinnen-Alarm in Kierspe-Rönsahl: In einem Übersee-Container wurde am Donnerstag eine Vogelspinne gefunden. © Markus Klümper

Da in dem Container mehrere leere Nester gefunden wurden, vermochte niemand zu sagen, wie viele weitere Spinnen - möglicherweise anderer Arten - sich noch darin befinden. Der Experte riet deshalb dazu, eine Spezialfirma zu beauftragen, die sich um die Begasung des Containers kümmert.

2019 kroch plötzlich eine Riesenspinne bei Edeka in Hamm aus einer Bananen-Palette. Auch dieser Fall sorgte für großes Aufsehen. Ende 2018 sorgte eine schwarze Witwe aus Amerika für Aufregung in Werdohl (Märkischer Kreis). Die Feuerwehr fing sie mit einem Trick ein.

Wir berichten weiter