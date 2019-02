Hammer Pfarrer macht seine sexuelle Neigung öffentlich

Hamm - Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck fordert, dass die katholische Kirche ihre Sicht auf Homosexualität verändert. Er hat eine Tür aufgestoßen, in dem der es als abwegig bezeichnet, homosexuelle Männer von der Priesterweihe auszuschließen. Der Hammer Pfarrer Bernd Mönkebüscher ist jetzt durch diese Tür gegangen und hat sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt.

In einem Interview mit unserer Zeitung (Samstagsausgabe) sagt er: „Ich glaube, dass dieses Thema auch 'Gesichter' in der Kirche braucht.“

Über 40 Jahre habe er darunter gelitten, seine sexuelle Neigung geheim halten zu müssen. Schuld daran haben vor allem die Moralvorstellungen der Kirche. Die seien auch der Grund gewesen, warum er beispielsweise mit seinen Eltern nie über das Thema habe sprechen können.

Nun fordert er das ernsthafte Einarbeiten theologischer und humanwissenschaftlicher Erkenntnisse in lehramtliche Aussagen. Als überfällig bezeichnet er die Berufung von Frauen in kirchliche Dienste inklusive Weiheamt - „und dies nicht aus Gründen von Priestermangel, sondern aus Gründen von Wertschätzung und Gleichberechtigung“, so Mönkebüscher.

Quelle: wa.de