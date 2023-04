Kater Stevie ist blind und fast taub: Tier sucht ein gemütliches Zuhause

Von: Sven Schneider

Das wünscht sich Kater Stevie aus Lüdenscheid: Sich verwöhnen lassen und gemütlich das Leben ausklingen lassen. Er sucht ein neues Zuhause.

Hamm - Er wurde verwahrlost in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen aufgefunden. Nun sucht er für die kommenden Monate oder im besten Fall Jahre ein neues Zuhause. Kater Stevie hat schon einige Jahre auf dem Buckel und will das Leben jetzt gemütlich ausklingen lassen - am liebsten mit vielen Streicheleinheiten. Zumal das Tier auf Berührungen angewiesen ist.

Blind und fast taub: Kater Stevie sucht tastend nach neuem Zuhause

Ist Stevie abgehauen? Hatten die Besitzer keine Lust mehr auf ein Haustier? Abgemagert, orientierungslos und verwahrlost wurde der Kater in Lüdenscheid aufgefunden. Als Fundkatze landete Stevie im Tierheim Dornbusch. Nach ärztlicher Untersuchung zeigte sich: Würde Stevie die menschliche Sprache sprechen, so hätte der Kater sicherlich einiges zu erzählen.

Nach Einschätzung des Tierarztes könnte Stevie schon 18 Jahre alt sein, die Blutwerte hingegen sind top. Die Augen jedoch haben Stevie mittlerweile im Stich gelassen. Blind klettert die Katze vorsichtig auf den Kratzbaum und wieder herunter. Umso wichtiger ist für Stevie nun eine neue, gut behütete Umgebung.

Kater Stevie will Leben gemütlich ausklingen lassen - ist sie schon 18 Jahre alt?

Zumal Stevies Gehör ebenso stark beeinträchtig ist. Das Herumstreunen in der Wildnis oder gar in der Nähe des Straßenverkehrs ist viel zu gefährlich für die Katze. Stevie „liebt es, gekrault zu werden“, berichtet das Tierheim Dornbusch. Nach den Streicheleinheiten würde schnell „der Motor anspringen“, heißt es. Von Altersträgheit ist also keine Spur bei Stevie.

Blind und fast taub: Kater Stevie sucht tastend nach neuem Zuhause © Tierheim Dornbusch / Facebook

Das Tierheim ist sich aber sicher: Viel Zeit bleibt dem 18-jährigen Stevie nicht mehr. Von einigen Monaten ist die Rede, im besten Fall gar einige wenige Jahre. Stevie, an dessen Herzen eine Auffälligkeit entdeckt wurde, will geliebt und betüddelt werden und das Leben ausklingen lassen. Da sich keine Metastasen gebildet haben, dürfte dem Fundkater aus Lüdenscheid dies durchaus gelingen. Immer wieder werden Tiere gefunden, die nach einem neuen Zuhause suchen. Künstlich unterzog sich Hund Joki einer OP. Die Aussichten sind vielversprechend. Hündin Daisy aus Hagen sucht ebenfalls nach einem neuen Zuhause.