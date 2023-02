Tödliche Kanutour auf der Lenne: Überlebender zieht toten Begleiter an Land

Von: Volker Heyn

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Iserlohn suchten zunächst an der Lenne nach den beiden gekenterten Kanuten, konnten einen aber trotz sofortiger Reanimation aber nicht mehr retten. Der 27-jährige aus Hagen war in den eiskalten Fluten gestorben. © Feuerwehr Iserlohn

Zwei junge Männer kenterten während einer Kanu-Fahrt auf der Lenne. Ein 27-Jähriger stirbt. Jetzt lässt sich nachzeichnen, wie sich das Unglück ereignete.

Altena/Nachrodt/Letmathe (NRW) – Sonntag am frühen Nachmittag stiegen am Altenaer Finanzamt am Winkelsen ein 32-Jähriger aus Moers mit seinem Hund und ein 27-Jähriger aus Hagen in ein zweisitziges Paddelboot – ein dunkelgrünes Bergans-Kanu – und fuhren die Lenne abwärts. Ein Auto ließen sie am Winkelsen stehen, dort ist die Lenne gut zugänglich für einen Kanustart. Bei einstelligen Luft- und Wassertemperaturen, bedecktem Himmel und einer starken Strömung schipperten die beiden Männer zunächst in Richtung Altenaer Innenstadt. Aufgrund der Ausrüstung der beiden kann man wohl davon ausgehen, dass es sich eher um eine Art Sonntagsausflug handelte. Beide saßen allerdings nicht zum ersten Mal in einem Kanu.

Bis Nachrodt muss die Fahrt ganz gut verlaufen sein, die beiden dürften sich über ihr bis dato gelungenes gemeinsames Abenteuer gefreut haben. In Nachrodt mit seinen beiden Lenne-Wehren kam es abrupt zur Katastrophe: Im Bereich der Wehranlage Klingestraße und des Wehres im Bereich Lasbecker Brücke kenterte das Boot, beide Männer und der Hund wurden sofort abgetrieben. Die Lenne hatte dort eine Wassertiefe von 1,58 Metern und eine Wasserführung von 90 Kubikmetern pro Sekunde. Das berichtete Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling auf Nachfrage.

Das ist normal für diese Jahreszeit und für versierte und sportliche Kanuten nicht unbedingt ein Problem. Für einen der beiden offensichtlich etwas weniger Erfahrenen endete der Ausflug tödlich. Gegen 15.19 Uhr wurden beide im Bereich des Stenglingser Weges beziehungsweise der Altenaer Straße, etwa in Höhe des Werkes von Risse und Wilke, von Anwohnern beobachtet.

Kanu-Unglück auf der Lenne: Überlebender zieht Leblosen an Land

Die Iserlohner Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte machten sich unverzüglich zur beschriebenen Stelle auf und fanden an der Altenaer Straße die Stelle, an der die Verunglückten das Ufer der Lenne zu erreichen versuchten. An der Stelle ist die Böschung zur Lenne etwa zehn Meter hoch. Der Überlebende hatte mit schwindenden Kräften versucht, seinen leblosen Kameraden in Richtung Ufer zu ziehen.

Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter half der Feuerwehr bei der Reanimation des 27-Jährigen. Durch die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde die Reanimation fortgeführt. Trotz aller Bemühungen verstarb der Mann noch an der Einsatzstelle. Der 32-Jährige stand unter Schock und wurde ebenfalls durch Ersthelfer betreut. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert, in dem es zunächst bis Montag stationär behandelt wurde.

Kanufahrer verunglückt auf der Lenne: Obduktion angeordnet

Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Iserlohn mit dem Rüstzug sowie einem Mehrzweckfahrzeug und Rettungsboot, ein Rettungswagen und ein Notarzt. Zudem waren ein Rettungswagen aus Altena und der Notarzt aus Hemer zur Einsatzstelle alarmiert worden. Von der Freiwilligen Feuerwehr befanden sich die Löschgruppen Letmathe und Obergrüne mit im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes war die Bundesstraße B236 zwischen der Kreuzung An Pater und Nonne und dem Ortsausgang Nachrodt komplett gesperrt.

Die Rettungskräfte waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, unter anderem mit einem Rettungsboot. © Feuerwehr Iserlohn

Am Montag war offen, ob der Staatsanwalt eine Obduktion des Verstorbenen anordnen wird. Am Nachmittag sollte die Besatzung eines Polizeihubschraubers das Lenneufer bis Hohenlimburg nach Boot und Hund absuchen. Wegen der „aktuellen Witterungslage“, so die Polizei später, habe er aber doch nicht starten können. Der Heli soll jetzt Dienstag fliegen.

Frau sucht in Facebook-Gruppe nach dem vermissten Hund

Befremdlich wirkt derweil die Suche einer jungen Frau, die in einer Altenaer Facebook-Gruppe unter ihrem Pseudonym „Kitty May“ nach der verschwundenen Hündin sucht. Die junge Frau scheint die Partnerin des 32-jährigen aus Moers zu sein, der mit dem Leben davon kam. Unmittelbar nachdem ihr Bekannter beinahe ums Leben und der sicher befreundete 28-jähriger Hagener ums Leben gekommen war, schrieb sie: „Unsere Hündin Mera ist nach einem schweren Unfall auf der Lenne im besten Fall entlaufen, möglicherweise aber auch ertrunken. Sie trägt ihre Rettungsjacke und könnte es ans Ufer geschafft haben. Sie ist gechippt und registriert. Braunes Fell, 43 cm, Australian Kelpie Mix. Wir hoffen sie lebt.“

Im Verlauf des Postings wird dann auch der Vorname des Mannes aus Moers genannt, der durch das Unglück einen Schock erlitten hat, im Krankenhaus in Behandlung ist und noch nicht von der Polizei vernommen werden konnte.

Die Kommentare erscheinen deplatziert, weil der Frau viel Kraft gewünscht wird, um die Ungewissheit über das Verschwinden ihres Hundes verarbeiten zu können. Immerhin gibt es einige Schreiberinnen, die ihr Beileid bei den Angehörigen des Verstorbenen ausdrücken.