Streit mit blutigem Ende: Frau (39) geht mit Messer auf Mann (26) los

In einer Wohnung in Iserlohn-Kalthof hat eine 39-jährige Frau einen 26-jährigen Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einem offenbar heftigen Streit hat eine 39-jährige Frau einen 26-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

In Iserlohn-Kalthof ist am Freitagnachmittag ein Streit eskaliert

Eine Frau (39) hat einen Mann (26) mit einem Messer schwer verletzt

Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Frau wurde vorläufig festgenommen

Iserlohn - Gegen 15 Uhr ist es am Freitagnachmittag in einer Wohnung in Iserlohn-Kalthof zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-jährigen Frau und einem 26-jährigen Wohnungsinhaber gekommen, wie die Polizei berichtet.

"Im Rahmen des Streites verletzte die Frau den jungen Mann mit einem Messer so schwer, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste", heißt es weiter im Bericht der Polizei.

Die Frau wurde demnach vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Blutiger Streit in Iserlohn: In welchem Verhältnis standen die Frau und der Mann?

In welchem Verhältnis die Frau zu dem Mann stand, zu den weiteren Hintergründen der Tat und zum Gesundheitszustand des Verletzten konnte die Polizei im MK auf Nachfrage unserer Redaktion am frühen Freitagabend noch keine detaillierten Angaben machen.

Polizeisprecher Dietmar Boronowski betonte, die Ermittlungen zum Motiv und dem Grund des Streits dauerten an.

Quelle: wa.de