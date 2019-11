Polizei stoppt Dieb in Baustelle - mit kurioser Beute im Kofferraum

Er fuhr dort Auto, wo er nicht fahren durfte: Als Polizisten den Mann zur Rede stellten, fanden sie in seinem Kofferraum kurioses Diebesgut. Es ist nicht das einzige Problem des Mannes.

Iserlohn - Bei einer Verkehrskontrolle stoppten Polizisten am Dienstag zu später Stunde einen Pkw-Fahrer: Er fuhrt auf der Kalthofer Straße in Richtung Iserlohn, was er nicht durfte. Denn die Durchfahrt war wegen einer Baustelle durch "Zeichen 250" (Verbot für Fahrzeuge aller Art) verboten.

Als sich die Beamten Verbandskasten und Warndreieck zeigen ließen, staunten sie nicht schlecht. Denn im Kofferraum lag das Verkehrszeichen 123: "Baustelle". In akuter Erklärungsnot sagte der 21-Jährige aus Iserlohn-Letmathe, dass er dieses Baustellenschild gefunden habe...

Zu allem Überfluss rochen die Beamten auch noch Alkohol in der Atemluft des Mannes. Der Alko-Test schlug an, so dass der 21-Jährige auf der Iserlohner Polizeiwache zur Blutprobe gebeten wurde.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem hat der Mann ein Verfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen Diebstahls an der Hacke.

Quelle: wa.de