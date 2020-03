Dieb sieht Desinfektionsmittel und Klopapier - und schlägt zu

Dieser Täter hatte es auf zu Corona-Zeiten begehrte Beute abgesehen: Klopapier, Küchenrolle, Desinfektionsmittel. Dafür ging er ziemlich weit.

Ein Dieb hat in Iserlohn ein Auto aufgebrochen

Darin hatte er offenbar in Corona-Zeiten wertvolle Gegenstände liegen sehen

Der Besitzer des Autos konnte später nur feststellen, dass Klopapier, Küchenrolle und Desinfektionsmittel fehlen

Iserlohn - "Keine Wertsachen im Auto liegen lassen! Schon gar nicht von außen sichtbar!", so mahnt die Polizei im Märkischen Kreis (NRW) am Montag einmal mehr. Und fügt hinzu: "Das gilt auch in Corona-Zeiten. Denn jetzt werden andere Dinge vermeintlich wertvoll."

Üblicherweise genügen laut Polizei bereits ein paar Münzen in der Mittelkonsole als Anreiz für Gelegenheitsdiebe. Umso gefährlicher ist es demnach, dass immer wieder Fahrerinnen ihre Handtaschen im Auto lassen, um "mal eben" spazieren zu gehen.

In #Iserlohn Auf der Emst hatte ein Autofahrer am Freitag Klopapier, zwei Pakete Küchenrollen, eine Flasche Desinfektionsmittel und eine Ein-Euro-Münze in seinem grauen Golf liegen gelassen. Am Samstagmorgen um 6.30 Uhr entdeckte er die eingeschlagene Seitenscheibe. #PolizeiMK pic.twitter.com/OFURdBu5VI — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) March 30, 2020

Iserlohn/NRW: Klopapier, Küchenrollen, Desinfektionsmittel und ein Euro als Beute

Doch in diesem bestimmten Fall in Iserlohn (NRW) ist die Beute eine eigentlich ungewöhnliche - nämlich unter anderem Toilettenpapier, wie come-on.de* berichtet. Ein Autofahrer hatte am Freitagmittag eben dieses Klopapier, zwei Pakete Küchenrollen, eine Flasche Desinfektionsmittel und eine Ein-Euro-Münze in seinem grauen Golf liegen gelassen.

Am Samstagmorgen um 6.30 Uhr entdeckte er dann die eingeschlagene Seitenscheibe. "Und natürlich hatte sich der Dieb die 'Wertsachen' an Land gezogen", so die Polizei.

