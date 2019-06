Junge (4) klettert aus Fenster und fällt drei Meter tief - Mutter eilt zur Hilfe und stürzt  

Mit dem Krankenwagen in die Spezialklinik

Iserlohn - Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend in Iserlohn ab: Ein vierjähriger Junge fällt aus dem Fenster, die Mutter eilt in Panik aus dem Haus und stürzt ebenfalls. Dabei bricht sie sich ein Bein.