Kripo und Hundertschaft durchsuchen Asylbewerberheim im MK - Polizei findet Waffen, ein Mann festgenommen

Kriminalpolizei, Einsatzhundertschaft und ein Diensthundeführer haben am Mittwoch in Iserlohn ein Asylbewerberheim durchsucht. (Symbolbild)

Großeinsatz in Iserlohn: Die Kriminalpolizei hat mit Polizisten der Einsatzhundertschaft ein Asylbewerberheim durchsucht. Ein Mann wurde festgenommen. Er leistete massiven Widerstand und verletzte zwei Beamte.

Iserlohn - Mit richterlichen Beschlüssen schlugen am Mittwoch Ermittler der Kriminalpolizei des Märkischen Kreises sowie Polizisten der Einsatzhundertschaft und ein Diensthundeführer aus Olpe an einem Asylbewerberheim in Iserlohn auf.

Nach Angaben der Polizei seien mehrere Zimmer in der kommunalen Einrichtung in der Bleichstraße durchsucht. Es seien Zeugenhinweise eingegangenen, die von einem "regen Treiben" aus mehreren Wohnungen in dem Asylbewerberheim berichteten. Bei der Durchsuchung seien in den Zimmern Betäubungsmittel und Waffen gefunden und sichergestellt worden.

Laut Polizei ist ein 36-jähriger Mann aus Ghana festgenommen worden. Er habe "massiven Widerstand" geleistet, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden sind.

Die Ermittlungen dauern an.