Gasflaschen explodieren: Gartenlaube steht komplett in Flammen

Bahnstrecke gesperrt

+ © Feuerwehr Iserlohn Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr Iserlohn. In der Gartenlaube explodierten Gasflaschen. © Feuerwehr Iserlohn

Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr in Iserlohn: Eine Gartenlaube steht am frühen Sonntagmorgen in Flammen. Zeitweise muss sogar die Bahnstrecke gesperrt werden.