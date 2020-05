Frau lässt in Apotheke Hose runter - angeekelte Mitarbeiterin macht großen Fehler

Eine Frau kauft in einer Apotheke in Iserlohn Tabletten. Plötzlich zieht sie sich aus. Die angeekelte Mitarbeiterin macht einen großen Fehler.

Eine Frau zieht sich in einer Apotheke in Iserlohn (NRW) aus

Die Mitarbeiterin holt ihren Vorgesetzten

Das war ein Fehler, wie sich herausstellte

Iserlohn - Diesen Arbeitstag wird die Mitarbeiterin einer Apotheke in Iserlohn lange nicht vergessen.

Am Freitag (8. Mai) kam eine Kundin mit Mundschutz und Kopftuch in die Apotheke an der Hochstraße in Iserlohn unweit der Kliniken und kaufte eine Packung Schmerztabletten. So weit, so normal. Doch was dann geschah, war alles andere als üblich.

Nachdem die Frau die Tabletten gekauft hatte, drehte sie sich um, ließ ihre Hose ein Stück herunter und sagte der völlig überraschten Angestellten, dass sie "dort hinten Schmerzen" habe.

Apotheke in Iserlohn: Frau zieht blank

Doch dabei blieb es nicht. Direkt danach ging die Frau nach Informationen der Polizei im Märkischen Kreis einfach durch den Kassenbereich hindurch in den rückwärtigen Bereich der Apotheke. Dort zog sie ihre Hose dann komplett herunter.

Die völlig perplexe und angeekelte Mitarbeiterin verließ den Raum, um ihren Vorgesetzten zu holen. Die Reaktion war verständlich, doch es war ein Fehler, die Frau allein zu lassen - wie sich kurze Zeit später herausstellte.

Apotheke: Trick-Diebstahl in Iserlohn

Denn diesen Moment nutzte die Unbekannte aus, um ins Büro der Apotheke zu gehen und dort verstecktes Geld zu stehlen. Mit hochgezogener Hose verließ die Frau die Apotheke wieder und verschwand über die Wallstraße in Richtung Iserlohner Innenstadt.

Die Polizei hat eine Beschreibung der Diebin veröffentlicht. Sie soll etwa 1,65 Meter groß sein, sie trug ein violettes Kopftuch, einen Mundschutz, eine "dicke Brille" sowie ein violettes Oberteil mit buntem Regenbogenaufdruck und weiße Birkenstock Schuhe. Die Gesuchte sprach Deutsch mit starkem Akzent.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter der Telefonnummer 02371/91990 entgegen.

