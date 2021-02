Fahranfänger rast in Radarkontrolle - dann steigt er aus und fragt, wie schnell er war

Mit über 100 km/h durch Iserlohn

+ © Patrick Seeger/dpa Ein Fahranfänger war in Iserlohn viel zu schnell unterwegs. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Nur wenige Monate nach seiner bestandenen Führerscheinprüfung ist ein 18-Jähriger in Iserlohn mit über 100 km/h in eine Radarkontrolle gerast. Dann spielte sich an dem Messwagen eine ungewöhnliche Szene ab.