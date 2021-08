Schock für Züchter: Elf Eichhörnchen aus Voliere gestohlen

Auch Jungtiere weg

+ © Bernd von Jutrczenka/dpa Ein Eichhörnchen sitzt auf einem blühenden Kirschbaum und isst eine Haselnuss. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Was sie wohl damit wollen? Unbekannte Diebe haben in Iserlohn elf Eichhörnchen aus den Volieren eines Züchters gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Iserlohn - Für den Züchter muss es ein großer Schock gewesen sein: Als er am Freitagmorgen seinen Eichhörnchen Nüsse bringen wollte, bemerkte er, dass in seinem Garten in der Schleddestraße in Iserlohn (NRW) insgesamt drei Volieren beschädigt waren.

„Der oder die Täter zerbrachen eine Fensterscheibe und brachen Vorhängeschlösser auf“, berichtet die Polizei. Doch er stellte noch etwas Schlimmeres als den Sachschaden an den Volieren fest: Elf Eichhörnchen wurden gestohlen. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um sechs sibirische und fünf europäische Eichhörnchen, darunter vier Jungtiere.

Iserlohn: Elf Eichhörnchen aus Voliere gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Der Züchter aus Iserlohn erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler bitten nun um Hinweise unter der Telefonnummer 02374/5029-0.

