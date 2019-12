Tatort Bäckerei: Mitarbeiterin sticht auf junge Kollegin (19) ein

Mordversuch in einer Bäckerei in Iserlohn-Letmathe: Eine 47-jährige Mitarbeiterin stach mit einem Messer auf ein junge Kollegin aus Altena ein. Jetzt sitzt die Angreiferin in U-Haft.

Mordversuch in einer Bäckerei in Iserlohn-Letmathe .

. Eine 47-Jährige stach auf ihre Kollegin (19) ein.

Die Beschuldigte sitzt in U-Haft.

Iserlohn - Bereits am 18. November wurde in einer Bäckerei-Filiale in Letmathe eine Mitarbeiterin durch einen Messerstich schwer verletzt. Zunächst konnten die Ermittler nicht ausschließen, dass es sich um einen Unfall handelte. Das hat sich nun geändert.

Die eingerichtete Mordkommission geht jetzt davon aus, dass es sich "augenscheinlich um eine Vorsatztat handelt". So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen und der Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises von Freitag.

Mordversuch: Frau aus Iserlohn in U-Haft

Der 47-jährigen Beschuldigten aus Iserlohn wird demnach zur Last gelegt, ihre Kollegin, eine 19-Jährige aus Altena, absichtlich lebensgefährlich verletzt zu haben.

Nach der Festnahme der Iserlohnerin am Donnerstag (12. Dezember), entsprach das Amtsgericht am Freitag dem Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen und ordnete die Untersuchungshaft an, unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

In Köln wurde ein Stadt-Mitarbeiter bei einem Hausbesuch mit einem Messer erstochen. Der Grund sind womöglich GEZ-Gebühren.

Zu einem schlimmen Unfall kam es am Donnerstagend an der A45. Ein Lkw krachte vor einen Brückenpfeiler. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen. Am Freitag machten verschneite Straßen den Autofahrern vor allem im Sauerland und im Kreis Olpe das Leben schwer. Es gab Unfälle und Verletzte.

Quelle: wa.de