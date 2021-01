Alle Bürger können ab sofort tagesaktuell den Stand der Corona-Impfungen selbst abfragen: Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) bietet diesen Service seit Montag an.

Dortmund - Wer wissen möchte, wieviele Dosen der Corona-Impfung in der eigenen Stadt oder dem eigenen Kreis bereits verimpft sind, findet diese Information nun auf der Internetseite der KVWL.

Dort ist zum Beispiel aufgeschlüsselt, dass in Hamm inzwischen 1620 Spritzen gesetzt wurden, davon 711 bei Senioren und 909 bei Mitarbeitern des Pflegepersonals. (Märkischer Kreis: gesamt 1708, Kreis Soest gesamt 3547, Kreis Warendorf gesamt 2794, Kreis Unna gesamt 2490). Die Quote liegt damit am Montag überall bei ziemlich genau 50 Prozent.

Corona-Impfung in NRW: Impfzahlen für Westfalen-Lippe ab sofort täglich online

„Was gestern an Impfstoff geliefert wurde, ist heute bereits verimpft“, betont Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL, die allerorten für die Organisation und Verteilung der Impfmitle zuständig ist.

Bis Ende Januar sollen alle der laut NRW-Gesundheitsministerium berechtigten Heime mit der ersten Schutzimpfung versorgt sein; parallel dazu soll in den nächsten Tagen in vielen Einrichtungen bereits die zweite Impfrunde starten.

Auf der Seite www.corona-kvwl.de/impfbericht wird ab sofort regelmäßig veröffentlicht, wie viele Pflegeheimbewohner und -mitarbeiter in den Kreisen und kreisfreien Städten von den mobilen Teams geimpft wurden. Unter Umständen könne es zu zeitlichen Verzögerungen zwischen der Meldung der Impfzahlen an die KVWL und der Anzahl der tatsächlich bereits durchgeführten Corona-Impfungen kommen, heißt es einschränkend. Auch eine kleinteiligere Herausgabe der Daten sei nicht möglich, bittet die KV um Verständnis.

Die Auswertung soll mit dem Start der Impfzentren entsprechend angepasst und durch weitere Berichte ausgeweitet werden. - WA/han

