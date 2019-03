Illegales Rennen? 150.000 Euro Schaden und riesiges Trümmerfeld

Drei Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Iserlohn - Haben sich drei Autofahrer mit ihren hochwertigen Karossen der Marken Audi und Mercedes in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Iserlohner Innenstadt ein illegales Rennen geliefert? Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ermittelt nach einem schweren Unfall mit geschätzten 150.000 Euro Sachschaden genau in diese Richtung. Autos und Führerscheine wurden beschlagnahmt.