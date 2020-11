Vier Tage lang vermisst: Hund „Diego“ steckt hilflos in unterirdischem Labyrinth fest

Große Sorgen um seinen Hund machte sich ein Mann aus Werdohl. Vier Tage lang war „Diego“ vermisst. Es verdichteten sich die Zeichen, dass er in einem Dachsbau stecken könnte. Die Feuerwehr eilte zur Hilfe heran.

Werdohl - Dramatische und emotionale Szenen mit Happy End spielten sich am Sonntagabend in einem Waldstück oberhalb der Kläranlage in Werdohl-Ütterlingsen ab. (News aus Nordrhein-Westfalen)

Stadt Werdohl Landkreis Märkischer Kreis Fläche 33,35 km² Einwohner 17.657 (Dezember 2019)

Werdohl: Hund steckt in Dachsbau fest - Feuerwehr nimmt Hinweis sehr ernst

Am Nachmittag erreichte die Feuerwehr der Notruf einer Hundebesitzerin. Ihr Terrier „Diego“ war seit vier Tagen wie vom Erdboden verschluckt. Am Sonntag ergaben sich Hinweise, der Hund könnte in einem Dachsbau stecken und nicht mehr aus eigener Kraft herauskommen.

Die Feuewehr nahm den Hinweis sehr ernst und fuhr in dem unwegsamen Waldstück einen größeren Einsatz auf. An dem waren auch Kräfte des Technischen Hilfswerk und ein Kanalreinigungsunternehmen mit Spezialkamera beteiligt.

+ Die Feuerwehr wusste vorab nicht genau, was sie erwarten würde. Doch sie nahm den Hinweis der Besitzer sehr ernst. © Markus Klümper

Werdohl: Hund steckt in Dachsbau fest - Erfolg nach stundenlanger Suche

Nach stundenlanger Suche die große Erleichterung: Feuerwehrleute stießen beim Umgraben auf einen weiteren Gang des unterirdischen Labyrinthes. Nach einiger Zeit gab es ein Lebenszeichen des vermissten Hundes. Die Einsatzkräfte gruben weiter und konnten das verängstigte, aber äußerlich unversehrte Tier seinem überglücklichen Besitzer übergeben werden.

+ Der kleine Terrier „Diego“ wurde vier Tage lang vermisst - und dann endlich von der Feuerwehr aus einem Labyrinth befreit. © Markus Klümper

Der Besitzer weinte vor Freude. Auch viele der Helfer, unter ihnen mancher Hundesitzer, musste die eine oder andere Träne vergießen.

Wir berichten weiter.

+ Rührende Bilder nach der Rettung: Hund „Diego“ konnte nach stundenlanger Suche seinem Besitzer übergeben werden. © Markus Klümper

Es ist erst eine Woche her - da jagte ein Junge aus dem Märkischen Kreis seinen Eltern einen großen Schreck ein*. Die Polizei hatte Suchmaßnahmen eingeleitet. Auch Hunde waren beteiligt - in diesem Fall allerdings bei der Suche. - *come-on.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © Markus Klümper