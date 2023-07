Aufatmen im Fall des 20-Jährigen aus Sundern: Er ist wieder da

Von: Hannah Decke

Teilen

In Hemer wurde ein 20-Jähriger vermisst. Der junge Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Jetzt ist er wieder aufgetaucht.

Update vom 18. Juli, 22.22 Uhr: Die Geschichte des vermissten 20-Jährigen aus Sundern hat ein gutes Ende genommen. „Der Gesuchte wurde heute durch Polizeibeamte in Dortmund wohlauf angetroffen. Die Fahndung wird eingestellt. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern“, erklärte die Polizeibehörde Märkischer Kreis am Dienstabend.

20-Jähriger noch immer vermisst: Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Update vom 17. Juli, 12.23 Uhr: Noch immer gibt es keine Spur von dem 20-Jährigen, der in Hemer vermisst wird. Nach Anfrage von wa.de teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass ein Suchhund am Sonntag eine Fährte aufgenommen habe, diese jedoch ins Leere verlief. Auch diverse Zeugen-Hinweise hätten nicht zu einer heißen Spur geführt. Demnach habe die Polizei keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich der junge Mann aufhalten könnte.

Laut des Polizeisprechers werde nun abgewartet – auf „Kommissar Zufall“ oder eben einen entscheidenden Zeugen-Hinweis. Derzeit werde es keine großangelegte Suche geben. Die Beamten seien jedoch weiterhin wachsam und verstärkt im Hemeraner Stadtgebiet unterwegs.

Die Beschreibung des Vermissten:

1,75 Meter groß

50 Kilogramm schwer

dunkle lockige Haare

trägt vermutlich eine dunkle Jacke sowie einen dunklen Rucksack

Wer Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich sofort an den Notruf 110 wenden.

20-Jähriger vermisst: Polizei sucht mit Hunden und Hubschrauber

[Erstmeldung] Hemer/Sundern - Nach Auskunft der Polizei wurde der 20-Jährige aus Sundern (Hochsauerlandkreis) am Sonntagmittag als vermisst gemeldet. Auf Nachfrage von wa.de erklärte ein Sprecher der Polizei, dass sich der Vermisste in einem Krankenhaus in Hemer aufhielt und von dort aus verschwand. Deshalb konzentriert sich die Suche auf die Stadt im Märkischen Kreis.

Der Vermisste befindet sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Eine Eigengefährdung sei nicht ausgeschlossen. Auch am Montagmorgen fehlte vom Vermissten jede Spur.

Laut des Polizeisprechers ist völlig unklar, wo sich der 20-Jährige aufhalten könnte. Deshalb sucht die Polizei im gesamten Stadtgebiet unter anderem mit einem Hubschrauber und Hunden nach dem Vermissten.