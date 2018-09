Hohe Auszeichnung: Altenas Bürgermeister ist Europa-Finalist des Nansen-Flüchtlingspreis

International renommiert

+ © dpa Andreas Hollstein © dpa

Altena - Es ist eine hohe Auszeichnung: Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein ist der Europa-Finalist des renommierten Nansen-Flüchtlingspreises. Hollstein werde für "seinen Einsatz für Flüchtlinge, seine Stadt und die Humanität geehrt" heißt es in einer Mitteilung der Vereinten Nationen (UNHCR) am Montag. Zugleich solle aber auch das Engagement der Flüchtlingshelfer von Altena gewürdigt werden, die einen entscheidenden Beitrag zu Integration von Flüchtlingen in der Stadt geleistet haben.