Schon wieder: Hochzeitskonvoi bremst Verkehr auf A2 und A45 aus

Schon wieder: Eine Hochzeitskolonne mit bis zu 20 Autos hat auf der A2 und der A45 für Zoff gesorgt. Immer wieder bremste sie den Verkehr aus. Als die Autos später eine Sackgasse blockierten, schaute die Polizei vorbei.

Dortmund/Hamm - Ein Zeuge hatte der Polizei am Samstag gegen 16.40 Uhr einen Konvoi von bis zu 20 Autos gemeldet, der zunächst auf der A2 in Richtung Oberhausen und anschließend auf der A45 in Richtung Frankfurt vor ihm unterwegs war.

Seinen Aussagen zufolge bremsten die Wagen über alle Fahrspuren verteilt immer wieder auf etwa 50 bis 60 km/h ab und blockierten so die Fahrbahn. An der A45-Anschlussstelle Dortmund-Hafen verließen die Autos die Autobahn.

Im Zuge der ersten Ermittlungen zu den gemeldeten Kennzeichen erreichte die Polizei ein weiterer Anruf. Eine Zeugin meldete eine Kolonne von Autos, die die Fahrbahn einer Sackgasse in Dortmund-Westrich blockierten. Die Polizei fuhr hin, und als die Anwesenheit der Beamten die Runde machte, tauchten auch die Fahrer bzw. Insassen der Autos auf.

Nach der Aufnahme der Personalien erhielten die versammelten Personen (aus Dortmund und Hamm, zwischen 24 und 47 Jahre alt) Verhaltensanweisungen für die weitere Fahrt zur Hochzeitsfeier. Diese verlief im Anschluss auch ohne besondere Vorkommnisse. Die Beamten schrieben eine Anzeige, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr.

Lesen Sie auch:

Hochzeitskorso legt Verkehr auf A45 lahm - Polizei nimmt Beteiligtem den Lappen ab

NRW: 40 Polizei-Einsätze in einer Woche wegen Hochzeiten

Sie wollten die Braut holen: Mann schießt mit Waffe aus fahrendem Auto

Quelle: wa.de