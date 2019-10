Familie verunglückt auf Rückweg von Hochzeit - Junge (16) wird tödlich verletzt

Wagen prallte vor eine Mauer

Bei einem tragischen Unfall in Bielefeld ist in der Nacht zum Montag ein 16-jähriger Lüdenscheider ums Leben gekommen. Der Junge war offenbar mit seiner Familie auf dem Rückweg von einer kurdischen Hochzeit. Drei weitere Kinder und drei Erwachsene in dem verunglückten Siebensitzer wurden teils lebensgefährlich verletzt.